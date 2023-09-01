МО РФ показало видео с поражением украинского танка российским расчетом ПТРК

Неприятельский танк вел огонь по российским позициям, но быстро был наказан за это.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры поражения украинского танка расчетом противотанкового ракетного комплекса.

«Расчет противотанкового ракетного комплекса точным ударом уничтожил танк ВСУ, который вел огонь по позициям российских военнослужащих», - говорится в описании к видео.





Ранее боец-десантник с позывным Витязь рассказал, что враг пытается вести свое контрнаступление без техники - виной всему стали его значительные потери.

А командир орудия «Рапира» заявил, что украинский кассетный боеприпас иностранного производства можно отличить до разрыва по специфическому звуку, который тот издает в полете.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.