Командир «Рапиры» рассказал, как военные распознают летящий кассетный боеприпас

По словам командира пушки МТ-12 с позывным «Немай», российские артиллеристы научились распознавать кассетные боеприпасы еще в воздухе: их свист отдаленно напоминает шелест листвы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Артиллерийский расчет пушки МТ-12, она же «Рапира», поражает блиндажи и опорные пункты противника в зоне спецоперации. Орудие спрятано в густой лесополосе под Угледаром, чтобы скрыться от вражеских беспилотников.

В основном расчет пушки бьет по пехоте на дистанции до восьми километров как навесом, так и прямой наводкой. «Рапира» разработана еще в советское время, но до сих пор отвечает современным требованиям. Высокая скорострельность (до 14 выстрелов в минуту), неприхотливость и точность поражения цели - ключевые параметры буксируемой пушки.

Командир орудия с позывным «Немай» рассказал, что в последнее время противник все чаще применяет кассетные боеприпасы. Однако наши артиллеристы научились их распознавать еще в воздухе. Свист «кассетки» отдаленно напоминает шелест листвы: глухой хлопок, а затем целая серия взрывов. Но у боеприпасов этого типа есть нюанс: они не всегда срабатывают.

Ранее командир танкового взвода с позывным «Пухлый» заявил, что контрнаступление ВСУ постепенно сходит на нет. По его словам, у противника заканчивается техника.