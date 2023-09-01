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Десантник «Витязь» рассказал, что контрнаступление ВСУ идет без техники

05:11 01.09.2023
Начальник разведки гвардейского парашютно-десантного полка с позывным «Витязь» рассказал, что враг несет значительные потери и вынужден вести контрнаступление без техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бронегруппа костромских десантников не допустила проникновение боевиков на наши оборонительные позиции и уничтожила большое количество личного состава противника в районе Берховки и Ягодного к северу от Артемовска.

Начальник разведки гвардейского парашютно-десантного полка с позывным «Витязь» рассказал, что наступление ВСУ на данном этапе проходит без техники, так как у противника ее осталось мало. По словам «Витязя», враг несет значительные потери.

После каждого боевого выезда воины «крылатой пехоты» совершают разбор полетов, а каждый новый бой - работа над предыдущими ошибками, поделился наводчик-оператор БМД-2 с позывным «Пух».

Ранее стало известно, что десантники 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» уничтожили живую силу и технику националистов, наступающих под Клещеевкой. Военные работали с закрытых огневых позиций по навесной траектории.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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