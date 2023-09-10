Минобороны Британии передало ВСУ геодезическое оборудование

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Гидрографическая служба Великобритании передала Украине геодезическое оборудование и картографическое программное обеспечение на сумму 1,6 миллионов фунтов стерлингов для поддержания безопасного коммерческого судоходства и стабильности навигации. Об этом стало известно из заявления британского правительства со ссылкой на Минобороны страны.

«Помимо этого оборудования, правительство Великобритании предоставило Украине ракеты, боеприпасы, беспилотники, и мы обучили более 20 000 украинских служащих», - сказали в службе.

Данная служба представляет одно из подразделений Министерства обороны страны. Переданное Британией оборудование включает в себя два однолучевых и два многолучевых эхолота для проведения гидрографических исследований, в рамках которых собираются данные о морском дне и среде для последующих составлений карт и сбора необходимой информации.

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