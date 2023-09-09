В британском генштабе отреагировали на потерю Challenger 2 в зоне спецоперации

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Начальник британского генштаба Патрик Сандерс признался журналистам, что испытал сильные эмоции, когда увидел уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации.

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», - приводит РИА Новости его слова.

О том, что британский танк вполне уязвим стало известно в минувший вторник. Новый министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс подтвердил уничтожение в зоне СВО первого Challenger 2 и отметил, что Лондон не собирается присылать на замену новую технику.

Танк был задействован в контрнаступлении, которое по оценкам многих специалистов и в России и за рубежом, закончилось для ВСУ провалом. По данным Минобороны РФ, Украина в своем наступлении потеряла более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения. Среди них немецкие танки Leopard, французские АМХ и американские Bradley.