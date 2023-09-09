Президент Бразилии заявил, что G20 - не место для обсуждения Украины

Лула да Силва отметил, что тема Украины будет обсуждаться на Генассамблее ООН.

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Президент Бразилии Лула да Силва заявил в интервью индийской прессе, что саммит G20 - не подходящее место для обсуждения украинского конфликта. Об этом сообщает CNN Brazil. По его словам, эта тема будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН, которая начнется 19-го числа.

«С 19 сентября у нас будет Генеральная Ассамблея ООН. Там место для обсуждения конфликта. Там место для обсуждения мира. Там место, чтобы посадить [Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского за стол переговоров», - сказал он изданию Firstpost.

Бразильский лидер сказал, что формат G20 был создан из-за кризиса 2008 года и подходит для дискуссий по экономическим вопросам, по Всемирному банку и МВФ. Лула да Силва снова заявил, что Бразилия «не будет участвовать в конфликте», но намерена присутствовать на мирных переговорах.

Ранее сообщалось, что G20 удалось достичь консенсуса в отношении публикации заключительного документа саммита лидеров. Как заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, это был один из самых сложных саммитов Группы двадцати за почти 15-летнюю историю.