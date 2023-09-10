Байден не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии

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На саммите группы двадцати (G20) произошел курьезный случай с участием президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Во время речи у американского лидера не получилось верно проговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео выступления 80-летнего политика было опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», - сказал глава Белого дома.

Байден заметил свою оплошность и попытался исправиться, однако он не смог корректно произнести имя саудовского принца даже со второй попытки. Премьер-министр королевства, в свою очередь, не стал вмешиваться и поправлять 46-го президента США, а просто отпил воды из своего стакана.

Ранее губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что Джо Байден превратил Соединенные Штаты в посмешище. По его словам, нет ни одного исторического примера государств или империй, «когда они мешали бы сами себе в такой степени», в какой это делает администрация действующего президента США.

На прошлой неделе конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что члены палаты представителей Конгресса США на голосовании решат, нужно ли проводить расследование по импичменту Джо Байдена. По ее мнению, американское общество имеет право знать, насколько дееспособен глава государства. Для этого, со слов Грин, необходимо получить доступ к банковским операциям главы Белого дома, а также изучить журнал посетителей и список лекарственных препаратов, «маскирующих его умственный упадок».