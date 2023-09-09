Губернатор Аляски: Байден превратил США в посмешище

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Планы президента США Джо Байдена отозвать разрешения на аренду земель в штате Аляска для нефтегазовых разработок бессмысленны и вызывают смех у экспортеров углеводородов. Такого мнения придерживается губернатор штата Майк Данливи.

«Русские, китайцы, саудовцы, иранцы - все вместе смеются над США. Я историк, но не могу вспомнить ни одного исторического примера государств или империй, когда они мешали бы сами себе в такой степени, в какой это делает наша администрация», - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

По его мнению, единственным объяснением решения администрации Белого дома может стать сознательное повышение стоимости нефти, чтобы на этом фоне возобновляемые источники энергии стали более финансово привлекательны.

О намерении отозвать разрешения на аренду земель в самом северном штате США стало известно ранее. В заявлении пресс-службы Белого дома говорится, что таким образом США пытаются сохранить арктические земли и дикую природу в неприкосновенности. Ранее американский миллиардер Илон Маск резко высказался по отношению к Джо Байдену и сенатору Митчу Макконнеллу в соцсети Х. Маск написал, что оба политика могли бы пройти на роль Хранителя склепа без грима и спецэффектов.