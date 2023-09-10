MWM: российские войска легко пробивают лучшую западную броню
Лучшие образцы западной брони легко пробиваются российскими войсками. Это вызывает массу вопросов об эффективности иностранного оружия, пишет Military Watch Magazine.
Издания напоминает, что современные западные танки уничтожаются с помощью «дешевых противотанковых средств». К таким обозреватели журнала относят противотанковый ракетный комплекс» Корнет». Именно с его помощью в начале сентября был сожжен британский танк Challenger 2.
Кроме того, значительной пробивной способностью обладают противотанковые ракеты «Вихрь-1». Они запускаются с вертолетов Ка-52, говорится в статье. Издание предлагает взглянуть на так называемую дорогу смерти на Запорожском направлении. Она усеяна обломками западной техники, что наглядно демонстрирует скорость истощения запасов вооружений у Киева.
Ранее в Минобороны России заявили об отражении всех украинских атак и уничтожении более 800 военнослужащих, 27 танков и 25 автомобилей за прошедшую неделю. Все попытки националистов прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Работино и Вербовое отражены.