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MWM: российские войска легко пробивают лучшую западную броню

Ян Брацкий
02:11 10.09.2023
Как пишут обозреватели Military Watch Magazine, лучшие образцы западного вооружения уничтожаются «дешевыми средствами».
MWM: российские войска легко пробивают лучшую западную броню
© Фото: Минобороны России
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Лучшие образцы западной брони легко пробиваются российскими войсками. Это вызывает массу вопросов об эффективности иностранного оружия, пишет Military Watch Magazine.

Издания напоминает, что современные западные танки уничтожаются с помощью «дешевых противотанковых средств». К таким обозреватели журнала относят противотанковый ракетный комплекс» Корнет». Именно с его помощью в начале сентября был сожжен британский танк Challenger 2.

Кроме того, значительной пробивной способностью обладают противотанковые ракеты «Вихрь-1». Они запускаются с вертолетов Ка-52, говорится в статье. Издание предлагает взглянуть на так называемую дорогу смерти на Запорожском направлении. Она усеяна обломками западной техники, что наглядно демонстрирует скорость истощения запасов вооружений у Киева.

Ранее в Минобороны России заявили об отражении всех украинских атак и уничтожении более 800 военнослужащих, 27 танков и 25 автомобилей за прошедшую неделю. Все попытки националистов прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Работино и Вербовое отражены.

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