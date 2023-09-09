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На Запорожском направлении уничтожены 27 танков, в том числе Challenger

13:31 09.09.2023
В оборонном ведомстве добавили, что все атаки ВСУ за прошедшую неделю были отражены.
На Запорожском направлении уничтожены 27 танков, в том числе Challenger
© Фото: UK Ministry of Defence, Global Look Press
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В Министерстве обороны России заявили об отражении всех атак ВСУ и уничтожении более 800 украинских военнослужащих, 27 танков и 25 автомобилей за прошедшую неделю.

«В ходе ожесточенных боев на данном направлении уничтожено более 845-ти украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В течение недели украинскими боевиками были предприняты безуспешные попытки прорвать российскую оборону в районах населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области. Сообщается, что украинские нацисты 39 раз бросали в бой штурмовые отряды бригад армии.

В сводке добавляют, что за неделю потери в живой силе только одной 82-й десантно-штурмовая бригады ВСУ составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными. Всего за неделю было уничтожено более 845 украинских боевиков на Запорожском направлении.

Ранее также из сообщения Минобороны РФ стало известно о том, что большая часть личного состава подразделений противника отказывается от попыток форсировать Днепр из-за страха гибели от российского огня. По словам Конашенкова, в акватории Черного моря был установлен постоянный контроль обстановки, благодаря чему Черноморский флот сорвал попытку высадить отряд сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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