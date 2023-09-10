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Украинские националисты обстреляли Донецк и Горловку

Сергей Лебедев
20:41 10.09.2023
Боевики выпустили по городам десятки снарядов.
Украинские националисты обстреляли Донецк и Горловку
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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Сегодня после пяти часов вечера националисты выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 155-мм, 5 кассетных снарядов и 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Также боевики атаковали и Горловку. По ней  за аналогичный промежуток времени выпустили 19 кассетных снарядов и 11 снарядов калибром 155-мм.

Напомним, на днях в результате обстрела украинскими националистами в Петровском районе Донецка полностью сгорел частный дом. В него попал кассетный боеприпас. Хозяин жилища получил легкие ранения.

Кроме того, в минувший четверг боевики обстреляли село Демьянки в Брянской области. Один снаряд попал в крышу жилого дома. Он не сдетонировал. Никто не пострадал.

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