ЦИК допустил «точечные изменения» закона перед выборами президента России

Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отметил, что время идет и все нуждается в актуализации.

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В России возможны точечные изменения в законодательстве о выборах главы государства перед президентскими выборами в предстоящем году. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон, - цитирует РИА Новости слова Булаева.

Ранее же Владимир Путин заявлял, что президентские выборы состоятся в полном соответствии с законодательством. По его словам, будут соблюдены все демократические и конституционные процедуры.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в предстоящих выборах.

Напомним, срок полномочий действующего президента истекает 7 мая 2024 года. Следующие президентские выборы в России должны пройти в марте того же года.