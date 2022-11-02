Песков ответил на вопрос о решении Путина переизбираться в 2024 году
Следующие президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года.
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Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», - ответил представитель Кремля на вопрос, принял ли Путин такое решение.
Срок полномочий действующего президента России истекает 7 мая 2024 года. Следующие президентские выборы в России должны пройти в марте того же года.