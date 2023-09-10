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В Совбезе РФ сообщили о сорванных попытках подрыва «Турецкого потока»

Владимир Рубанов
18:12 10.09.2023
С начала СВО в России предотвращено более 70 крупных терактов, в том числе на аэродромах, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
В Совбезе РФ сообщили о сорванных попытках подрыва «Турецкого потока»
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Больше 70 крупных терактов удалось предотвратить в России с начала специальной военной операции, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете». Речь идет в том числе об атаках на объекты энергетики, попытках уничтожения военных и гражданских самолетов на аэродромах.

Предотвращены попытки подрыва газопровода «Турецкий поток», высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования, сказал Коков.

Замсекретаря Совбеза РФ сообщил о сорванных диверсиях на объектах энергетики и транспорта в Крыму, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также о предотвращенных покушениях на первых лиц Крыма, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров.

Следователи установили исполнителей и заказчиков убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин - прим. ред.) и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, а также покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета, заявил Коков.

За нападения на военкоматы, административные здания и железнодорожные объекты по заданию украинских спецслужб привлечены к уголовной ответственности больше 300 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 октября 2022 года сообщал о том, что при попытке совершения теракта на газопроводе «Турецкий поток» была захвачена группа диверсантов, арестовано несколько человек. По его словам, диверсию планировалось совершить на территории России.

У России есть данные, указывающие на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, заявил 8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации выпускников советских и российских вузов в Дакке.

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