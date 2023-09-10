Танк «Алеша» подрифтовал в парке «Патриот»

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В воскресенье в парке «Патриот» состоялось празднование Дня танкиста. На мероприятие из зоны специальной операции доставили легендарный танк Т-80БВ, разбивший украинскую колонну на Запорожском направлении. Во время динамического показа военной техники «Алеша» продемонстрировал свои ходовые возможности и даже подрифтовал. Также в демонстрации приняли участие славный Т-34, легкий плавающий танк ПТ-76, первый в мире танк с гладкоствольной пушкой Т-62М и легкий плавающий танк Т-38.

Начало же празднику в честь Дня танкиста положили военный оркестр и рота почетного караула. Также минутой молчания почтили память павших воинов, после чего возложили цветы и венки к Мемориалу на братской могиле танкистов. Перед демонстрационной программой для гостей выступил военный оркестр и композитор Оксана Тимофеенко, исполнившая трогательные песни и стихи про танкистов.

Дополнением развлекательной программы стал патриотический аквагрим, детский танкодром и состязательный турнир «Танк Дрифт» на танковом тренажере Т-80. Кроме того, для гостей выступили военные кинологи, демонстрировавшие умение своих подопечных не только подчиняться классическим командам, но и находить оружие, скидывать взрывчатое вещество, взбираться на вертикальные лестницы, атаковать противника и ориентироваться в пространстве с закрытыми глазами.

Напомним, сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. В своем обращении он отметил, что действия экипажей боевых машин в зоне специальной операции заслуживают самой высокой оценки - танкисты демонстрируют несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

Сергей Шойгу также отметил, что танкисты всегда проявляли самоотверженность и беспримерное мужество, надежно стояли на страже интересов Родины, подчеркнув, что нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает ратные традиции предшественников.

Ранее Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», который разгромил колонну украинской бронетехники в Запорожской области, а после уничтожения последней машины еще 40 минут прикрывал своих боевых товарищей.