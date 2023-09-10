Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что танкисты, выполняющие задачи в зоне СВО, демонстрируют несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.

Глава Минобороны России заявил, что действия экипажей боевых машин в зоне проведения специальной военной операции заслуживают самой высокой оценки - танкисты демонстрируют несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

Шойгу также отметил, что танкисты всегда проявляли самоотверженность и беспримерное мужество, надежно стояли на страже интересов Родины, подчеркнув, что нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает ратные традиции предшественников.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на коллективы оборонных предприятий, которые вносят существенный вклад в техническое оснащение Вооруженных сил РФ, продолжая создавать и совершенствовать бронетанковую технику с использованием самых современных технических решений и передовых технологий.

Ранее командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов рассказал, что на счету его подразделения только за лето 2023 года - более 50 единиц подбитой техники украинских боевиков. Экипажи Т-80БВМ морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают эффективно оказывать огневую поддержку российским штурмовым группам на Угледарском направлении.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.