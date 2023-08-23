Экипаж танка «Алеша» разгромил колонну бронетехники ВСУ в Запорожской области, после уничтожения последней машины танкисты еще 40 минут прикрывали боевых товарищей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил звезды «Героев России» экипажу танка «Алеша». В день 80-летнего юбилея Курской битвы глава государства лично прибыл на торжественные мероприятия в Курск и вручил награды героям специальной военной операции, в том числе наиболее отличившимся военнослужащим 127-ой мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

Экипаж танка «Алеша» разгромил колонну вооруженных формирований украинских националистов в Запорожской области - бойцы уничтожили восемь единиц бронетехники противника в одном бою. После уничтожения последней машины военнослужащие еще 40 минут прикрывали мотострелков, которые разворачивались в боевые порядки.

Российский лидер отметил, что герои спецоперации достойны славы участников Курской битвы, подчеркнув, что все бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, сражаются смело и решительно.

«Преданность Родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», - заявил Путин.

Перед церемонией награждения президент выступил на сцене по случаю 80-й годовщины победы в Курской битве. Глава государства отметил, что значение триумфа в сражении на Курской дуге невозможно переоценить.