Третьяковка консультируется с «Росатомом» о создании капсулы для «Троицы»

В госкорпорации ждут конкретного технического задания, чтобы понять, что именно нужно сделать, и определиться со сроками.

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Третьяковская галерея консультируется с «Росатомом» по поводу создания специальной климатической капсулы для иконы «Троица». Об этом «Звезде» сообщил и.о. директора департамента госкорпорации Андрей Тимонов.

По его словам, в госкорпорации ждут конкретного технического задания, чтобы понять, что именно нужно сделать, и определиться со сроками.

Сейчас «Троица» находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Специалисты Центра подготовили отчет по обследованию образа.

Икону «Троица» кисти Андрея Рублева, созданную в первой трети XV века, передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой Лавре на 49 лет. Перед этим образ будет отреставрирован. Ранее икона находилась в Третьяковской галерее.

С момента ее создания «Троица» находилась в Троице-Сергиевой лавре. В Третьяковскую галерею образ передали в 1929 году.