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В центре Грабаря сообщили, что отчет по «Троице» Рублева готов

Вероника Волосунова
11:44 29.08.2023
В центре Грабаря начали согласовывать дату реставрационного совета по «Троице» Рублева с Лаврой и Третьяковкой.
В центре Грабаря сообщили, что отчет по «Троице» Рублева готов
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря подготовили отчет по обследованию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елену Проханову.

В центре также сообщили, что начали согласовывать дату расширенного реставрационного совета с Лаврой и Третьяковкой, затем приглашения будут отправлены другим участникам.

По словам Прохановой, к участию в совете планируется привлечь специалистов Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания, сотрудников Третьяковской галереи, которые принимали участие в обследовании иконы.

Андрей Рублев написал икону «Святая Троица» для Троице-Сергиевой лавры в XV веке. После революции 1929 года «Троица» была передана Третьяковской галерее. В июле текущего года икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет.

Уже 20 июля икону доставили в центр Грабаря для реставрации. Сотрудники центра пообещали сделать все возможное, чтобы следующие 500 лет икона была жива. Сколько времени может понадобиться на реставрацию архитектурного памятника, станет известно после проведения реставрационного совета - на нем планируется определить дальнейшие мероприятия.

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