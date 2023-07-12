Икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой Лавре

Под договором о передаче иконы подписались Патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова.

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Икона «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой Лавре. Соответствующий договор Лавра подписала с Третьяковской галереей, сообщается на сайте РПЦ.

Как уточняется, церемония подписания прошла в среду, 12 июля, в здании Санкт-Петербургской митрополии. Свои подписи под документами поставили Патриарх Кирилл и глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

«Историческое событие совершилось... наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», - сказал Патриарх Кирилл.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что решение передать Русской Православной Церкви произведение Андрея Рублева обусловлено гуманитарными соображениями - не укрывать икону в музее от верующих, для которых она является большой святыней.