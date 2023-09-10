На пост губернатора ЯНАО переизбрали 35-летнего Артюхова

Впервые он стал главой региона в 2018 году, тогда ему было 30 лет.

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Дмитрий Артюхов был переизбран на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), передает «360». Таким образом, это будет его второй срок на должности главы региона.

По словам главы счетной комиссии Игоря Герелишина, в общей сложности был изготовлен 21 бюллетень.

За 35-летнего Артюхова свой голос отдали 17 депутатов Законодательного собрания ЯНАО.

Впервые Артюхов стал губернатором в 2018 году, тогда ему было 30 лет.



Напомним, трехдневные выборы в России начались в минувшую пятницу, 8 сентября. Сегодня заключительный день выборов. Накануне президент РФ Владимир Путин отдал свой голос за одного из кандидатов на мост мэра Москвы - глава государства принял участие в выборах в режиме онлайн.