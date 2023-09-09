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Путин дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы

Елизавета Кондрикова
13:01 09.09.2023
Президент отдал свой голос за рабочим местом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин принял участие в выборах мэра Москвы дистанционно за своим рабочим местом.

«Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно», - сказал президент.

Путин также обратился к гражданам страны и призвал их проголосовать на выборах, отмечая, что выбор населения в городах и селах повлияет на всю страну в целом. Он отметил удобство и легкость избирательного процесса, сделав свой выбор, президент сказал «вот так!».

Напомним, в России проходят трехдневные выборы, они завершатся в воскресенье 10 сентября. В 24 регионах страны голосование доступно дистанционно, в 18 из них - это впервые.

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