Путин дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в выборах мэра Москвы дистанционно за своим рабочим местом.

«Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно», - сказал президент.

Путин также обратился к гражданам страны и призвал их проголосовать на выборах, отмечая, что выбор населения в городах и селах повлияет на всю страну в целом. Он отметил удобство и легкость избирательного процесса, сделав свой выбор, президент сказал «вот так!».

Напомним, в России проходят трехдневные выборы, они завершатся в воскресенье 10 сентября. В 24 регионах страны голосование доступно дистанционно, в 18 из них - это впервые.