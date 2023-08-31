Скандалы и уже пятый пост: почему новый глава МО Британии «порхает» по должностям

Новый глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс известен скандалами с мошенничеством и коррупцией. Кроме того, политик уже пять раз сменил свою должность, и есть сомнения в его профессионализме в области обороны.

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Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании. За четыре года на посту он активнее всего занимался накачкой оружием Украины. Премьер-министр Риши Сунак успел назначить нового главу ведомства - Гранта Шеппса.

Для него это уже пятая должность в правительстве. Шеппса можно сравнить с бабочкой, порхающей с цветка на цветок. Он побывал главой энергетического, транспортного ведомства, руководил бизнесом и МВД. Теперь у него новая высокая должность.

«Это традиция современной Британии. Человек может быть не профессионалом в той отрасли, за которую отвечает. Занимался экологией, занимался энергетикой, чуть-чуть внешними делами, сейчас обороной. Он находится в генеральной линии партии, ему доверяет премьер», - рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Делая политическую карьеру, Шеппс не раз был замешан в скандалах с коррупцией и мошенничеством - занимался сетевым маркетингом и криптовалютой под вымышленным именем, при том, что в Великобритании запрещено совмещать политику и бизнес.

Напомним, что об уходе Уоллеса стало известно 31 августа. Он подал в отставку после четырех лет на посту. Письмо с прошением об этом экс-главе оборонного ведомства отправил Риши Сунак.

Сам Уоллес планировал уйти с поста и вообще из политики осенью 2023 года. По его словам, более семи лет своей жизни он провел у кровати с тремя телефонами.