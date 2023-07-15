Бен Уоллес объявил об уходе с поста министра обороны Великобритании

Бен Уоллес собирается покинуть свой пост министра обороны и уйти из политики в целом.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о своем решении не баллотироваться на следующих парламентских выборах осенью в Великобритании. Об этом сообщили в The Times, подчеркивая намерение главы Минобороны уйти из политики вообще.

«Я пошел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати», - сообщил Уоллес изданию.

Подобное заявление было сделано на фоне неподтвержденных обсуждений последних дней, касающихся его возможного ухода с поста осенью 2023 года.

Бен Уоллес был министром обороны при трех разных премьер-министрах Великобритании. Нынешний глава правительства страны Риши Сунак заявил, что собирается представить общественности «новую свежую команду» по итогам следующих выборов.

Ранее кандидатура Уоллеса рассматривалась на пост генсека НАТО. Однако, по данным СМИ, она была отклонена США. Сообщалось, что в Белом доме были недовольны чрезмерной активностью Уоллеса в вопросе поддержке Украины - на его фоне помощь со стороны Вашингтона выглядела недостаточной.