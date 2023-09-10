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На здании танкового училища в Казани появился мурал в честь подвига «Алеши»

Ян Брацкий
07:19 10.09.2023
На мурале изображен российский танк на фоне горящей вражеской бронетехники, а впереди «Алеши» летит белый голубь.
На здании танкового училища в Казани появился мурал в честь подвига «Алеши»
© Фото: ТРК «Звезда»
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На здании Казанского танкового училища, которое закончил один из членов легендарного экипажа танка «Алеша», появилось граффити в поддержку бойцов и их подвига. Автор рисунка - активистка Движения дочерей офицеров «Катюша» Александра Сесина. Девушка родом из Санкт-Петербурга и это не первая ее подобная работа. Ранее она рисовала мурал в честь бойцов спецоперации в Луганске. 

Граффити выполнено в трафаретной технике. В центре композиции танк, за которым горит вражеская техника. Впереди «Алеши» летит белый голубь, как символ того, что именно Россия сегодня восстанавливает мир в Европе.

«Есть знаменитые слова, напоминающие о прошедшей войне: "Никто не забыт, ничто не забыто". Сегодня эти слова наполняются новыми смыслами, в них подвиги наших героев обретают форму. Наше граффити и есть эти слова. Слова в образах», - объяснила девушка.

Ранее Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», который разгромил колонну украинской бронетехники в Запорожской области, а после уничтожения последней машины еще 40 минут прикрывал своих боевых товарищей.

А накануне в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова, Краснознаменном училище первокурсники торжественно приняли Военную присягу. После церемонии молодых людей познакомили с условиями учебы, быта и досуга. Курсантам показали современную технику и вооружение. Желающие попробовали себя на тренажерных комплексах.

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