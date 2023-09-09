По стопам командира «Алеши»: курсанты танкового училища в Казани приняли присягу

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В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова, Краснознаменном училище (КВТКУ) курсанты первого курса приняли Военную присягу. Торжественное мероприятие состоялось накануне Дня танкиста. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

После присяги близкие молодых ребят познакомились с условиями учебного процесса, быта и досуга. Они увидели современное вооружение и бронетехнику, а также попробовали себя в качестве члена танкового экипажа на тренажерных комплексах.

Стоит отметить, что за годы существования танкового училища 76 его выпускников получили звание Героя Советского Союза, 34 стали Героями России. Всего более двухсот пятидесяти офицеров, окончивших КВТКУ, стали маршалами и генералами.

Кстати, именно этот легендарный вуз окончил командир танка «Алеша» Расим Баксиков. В следующем году знаменитая кузница кадров отметит 105-летний юбилей.

Напомним, недавно Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», который разгромил колонну украинской бронетехники в Запорожской области, а после уничтожения последней машины еще 40 минут прикрывал своих боевых товарищей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.