Бойцы рембата на Южно-Донецком направлении показали восстановленную бронетехнику

Для техников ремонтных батальонов нет невыполнимых задач, в считанные часы они могут вернуть к жизни танки и БМП с любыми повреждениями.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В ремонтных батальонах на Южно-Донецком направлении круглые сутки кипит работа. Слесари, сварщики и мотористы ремонтируют и возвращают к жизни бронемашины, получившие повреждения в зоне спецоперации. Работа важная, требующая мастерства и оперативности.

Эту новую трансмиссию для БМП-2 в ремонтном батальоне на Южно-Донецком направлении очень ждали. Ведь проверку коробки передач, ее установку и обкатку нужно сделать как можно быстрее. Исправная боевая машина нужна на передовой.

«Два дня. Полностью снять, достать двигатель, расстыковать. Коробка вот висит. Стыковать надо будет с двигателем и закидывать потом», - объяснил специалист по ремонту ДВС и трансмиссий БМП-2 с позывным «Машан».

«Машан» проводит дефектовку мотора. С начала спецоперации он перебрал около сотни подобных двигателей. На слух способен определить любую неисправность. Износ этого агрегата - предельный. Обычно специалисты заменяют в моторе только отдельные детали, но в этот раз не тот случай.

«Вот с этим двигателем, у него побежал коренной, тяги нет. Много у него проблем, поэтому решили заменить», - сказал «Машан».

В летний период, когда температуры переваливают за 30-40 градусов, боевые машины попадают сюда с проблемами двигателей. Их перегрев - частая проблема на поле боя. Мотору, коробке передач и системе охлаждения механики уделяют особо пристальное внимание. Именно летом броня нагревается, а многие силовые механизмы не выдерживают нагрузки. Но это предсказуемая ситуация, поэтому организована бесперебойная доставка всех необходимых запчастей.

От замены технических жидкостей, до полного восстановления ходовой части, моторного отсека и брони. Спектр возможностей механиков пункта ремонта поврежденной техники - неограничен. На каждый вид работ установлены временные нормативы. Замена двигателя и трансмиссии должна быть сделана за двое суток, восстановление бортовой электроники и брони длится дольше. У специалиста по рихтовке и сварочному делу с позывным «Инженер» - отдельный профиль. Он отвечает за создание динамической защиты для бронетехники.

«Из чего нашли - уголки, прутья - все навешивается и вваривается. Правда, БМП становится тяжелее. Пусть. Но жизнь спасет людям», - поделился «Инженер».

С точки зрения эстетики - конструкция далека от идеала, но в боевых условиях она эффективна на 100%. Слова благодарности от товарищей с передовой «Инженер» слышит постоянно.

«Кумулятивный снаряд как работает. Он врезался, взорвался и кумулятивная струя пробивает броню. Чтобы этого не случилось, между ними есть расстояние. Если взорвалось, то струя тут же погасла», - добавил «Инженер».

Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Например, один из танков получил тяжелые повреждения в ходе обстрела. Вражеским снарядом корпус Т-72 значительно деформирован, сбиты гусеницы и ходовая часть. Но это не смертельно, уверяют специалисты. Главное, что от серьезных последствий танковый экипаж спасла система пожаротушения. А все остальное восстановить нашим механикам под силу.

«Вся резина обгорела, гусеницы тоже. Пламя видимо как-то сбили, чтобы сюда дотащить. Двигатель, коробка передач, все тоже под замену будет. И коса, проводка, тоже вся выгорела», - сетует слесарь-водитель отделения по ремонту танковой техники с позывным «Лазарь».

В цехах ремонтного батальона Восточного округа работа идет круглосуточно. Ведь на плечах этих бойцов - ответственность за сотни единиц восстановленной техники. А значит, и за жизни тех, кто кует победу на линии боевого соприкосновения.