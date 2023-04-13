Специалисты рембата восстановили двигатели бронетехники в полевых условиях зоны СВО

После запуска двигателя на стенде его обязательно тестируют в полевых испытаниях, где техника может проехать порядка 25 километров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

При непрерывном ведении боевых действий высокая боеспособность подразделений - важнейшая составляющая побед в зоне проведения спецоперации.

Для того чтобы данная задача была выполнена, в круглосуточном режиме работают специалисты ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа. Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал, как налажена работа в мобильных ремонтных пунктах, которые разворачивают военнослужащие в кратчайшие сроки и в полевых условиях.

Командир ремонтной роты бронетанковой техники показал, что было заклинивание двигателя. Произведена замена поршневой группы и коленвала, провели разбор двигателя.

Заменить прокладки, коленвал, поршневую группу. Двигателю БМП устраивают капитальный ремонт. Рядом перебирают двигатель КамАЗа, мосты, коробки передач. Командир роты показывает новый участок ремонтно-восстановительного батальона.

«Раньше мы меняли узлами, агрегатами двигатели, но это не всегда удобно в полевых условиях. Теперь мы можем в полевых условиях перебрать двигатель, поставить его на данную единицу техники - боевую машину - и выпустить ее в строй», - рассказал командир ремонтной роты Артем.

Прежде двигатель сразу отправляли на завод-изготовитель. Теперь некоторые поломки могут устранять силами рембата. Капитальный ремонт занимает порядка 20 часов. После ремонта агрегаты испытывают на стенде - прокачивают топливо по форсункам, запускают снова и снова.

«После того как двигатель запустили на стенде, ему обязательно устраивают полевые испытания. Вот сейчас мы едем на полигон, по которому танк должен будет наездить минимум 25 километров», - прокатился на машине корреспондент Павел Кольцов.

В различных режимах ездят по пересеченной местности. Наматывают круги не для галочки, но делают как для себя. От технической исправности машины зависят успех выполнения боевых задач и жизни товарищей.

Двигатель справился, а на кузов еще смонтируют динамическую защиту, и танк можно отправлять на передовую. Кроме штатного пулемета Калашникова, мастера рембата установили на бронетранспортере крупнокалиберный ДШК. Расположены спаренно, стреляют независимо.

«Пулеметчик находится в броне. Ведется огонь изначально из ПКТ. Мелкий калибр находит цель и потом уже добивает с калибра 12,7», - отметил водитель ремонтно-восстановительного батальона Иван.

Если испытания докажут эффективность, бронетранспортеры с удвоенной огневой мощью появятся в зоне проведения спецоперации. Основная задача ремонтно-восстановительного батальона - оперативно устранять неисправности любых агрегатов и систем боевой техники. На паяльной станции ремонтируют системы связи, прицелы и дальномеры. В другом месте - реактивную артиллерию: чистят каналы стволов, параллельно восстанавливают электрооборудование боевой машины.

Автотралы везут в боевые подразделения уже отремонтированную технику. Ежедневно специалисты рембата возвращают в строй больше десятка различных боевых машин.

Командир взвода ремонтно-восстановительного батальона Николай показал изделие, которое смастерил на досуге - копию истребителя Су-57. Говорит, что давно болеет авиационной боевой техникой. Модель осталось покрасить и подвесить вооружение. Она станет частью экспозиции, которую откроют в ремонтно-восстановительном батальоне ко Дню Победы.