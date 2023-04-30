Опубликованы кадры суровых испытаний отремонтированной техники из зоны СВО

Испытание отремонтированной после боя техники ничем не отличается по суровости с машинами, только вышедшими с завода.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Командир ремонтного батальона Павел с позывным Гранит показал программе «Военная приемка», как проводят испытания боевых машин после восстановления. К отремонтированным машинам предъявляют те же требования, что и к новым.

«Сейчас машину будут отправлять на трассу пробеговых испытаний, будут смотреть все характеристики после ремонта, чтобы в дальнейшем ее передать в подразделение. Техника выходит на пробеговую трассу после каждого ремонта и испытывают, как после завода», - рассказал «Гранит».

На примере БМП-2 бойцы рембата продемонстрировали испытания. На неказистого вида машине выполняют упражнения, характерные для гоночных машин. Механик-водитель уводит бронемашину в занос, «крутит бублики», едет на полной скорости по бездорожью. В итоге БМП с легкостью выполнил все испытания.

Смотрите программу «Военная приемка. Рембат» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В этом выпуске съемочная группа отправилась на полуостров Крым, где прямо в чистом поле развернут ремонтный батальон. Вы увидите, что делают с трофеями, добытыми в СВО, как ставят на ход машины, обстрелянные HIMARS и каким образом спасают бронетехнику, подорвавшуюся на минах.