Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»
Это наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в условиях вооруженных конфликтов.
© Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress
Президент России Владимир Путин 9 августа подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 71-му мотострелковому полку.
В документе сказано, что это наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
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