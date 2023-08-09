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Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»

21:55 09.08.2023
Это наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в условиях вооруженных конфликтов.
Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский»
© Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин 9 августа подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 71-му мотострелковому полку.

В документе сказано, что это наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

© Минобороны России

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава государства присвоил наименование «гвардейская» 59-й Сивашской краснознаменной бригаде управления. Гвардейский статус получают воинские формирования, которые особо отличились на поле боя.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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