Армия Путин присвоил 71-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» Это наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в условиях вооруженных конфликтов. © Фото: The Kremlin Moscow, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин 9 августа подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 71-му мотострелковому полку. В документе сказано, что это наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. © Минобороны России Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее глава государства присвоил наименование «гвардейская» 59-й Сивашской краснознаменной бригаде управления. Гвардейский статус получают воинские формирования, которые особо отличились на поле боя. Ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика