Путин присвоил 59-й бригаде управления почетное наименование «гвардейская»

Почетное наименование бригада получила за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

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Президент России Владимир Путин присвоил 59-й Сивашской краснознаменной бригаде управления наименование «гвардейская». Это следует из указа главы государства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Столь высокого статуса бригада удостоена за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боев. Распоряжение российского президента вступило в силу сегодня.

Почетное наименований «гвардейская» также получила 165-я артиллерийская бригада. Оба распоряжения вступили в силу сегодня, 13 июня.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.