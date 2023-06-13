Путин присвоил 59-й бригаде управления почетное наименование «гвардейская»
Почетное наименование бригада получила за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.
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Президент России Владимир Путин присвоил 59-й Сивашской краснознаменной бригаде управления наименование «гвардейская». Это следует из указа главы государства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Столь высокого статуса бригада удостоена за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боев. Распоряжение российского президента вступило в силу сегодня.
Почетное наименований «гвардейская» также получила 165-я артиллерийская бригада. Оба распоряжения вступили в силу сегодня, 13 июня.
Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.