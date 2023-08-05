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Шойгу в зоне спецоперации наградил отличившихся военнослужащих группировки «Центр»

08:00 05.08.2023
Военные отмечены государственными наградами и именным оружием.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу на Красно-Лиманском направлении зоны спецоперации вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

За самоотверженность и героизм Шойгу вручил бойцам ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, награждены именным оружием - пистолетами Ярыгина.

«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!» - пожелал военнослужащим Шойгу.

После церемонии награждения министр обороны пообщался с бойцами и поинтересовался, кто из героев уничтожил или захватил военную технику противника.

Заместитель командира танковой роты с позывным «Кварц» доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка Т-72 и получил за это специальные выплаты.

«Со своей танковой ротой организовал работу с закрытых огневых позиций. Мой экипаж, в частности, и танковая рота отлично отработали. Боеприпасов было много, и очень хорошо поражали врага. За это представлен к ордену Мужества. Поражалась, в основном, пехота противника, легкая техника, пикапы, грузовики. Все, что обнаружили, куда мы дотягивались, все поражалось», - рассказал заместитель командира штурмового отряда ЦВО с позывным «Кварц» после награждения.

Ранее Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. На командном пункте глава МО заслушал доклад командующего группировкой Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на тактических направлениях.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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