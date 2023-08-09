В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Банк России отказался от покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила

Сергей Лебедев
20:12 09.08.2023
ЦБ РФ продолжит проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты.
Банк России отказался от покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила
© Фото: Abdurrahman Antakyali, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Центробанк РФ для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов России, связанных с реализацией бюджетного правила. Об этом сегодня сообщил регулятор.

Отмечается, что ЦБ РФ продолжит проводить связанные с Фондом национального благосостояния операции по продаже иностранной валюты в объеме 2,3 миллиарда рублей в день. При этом отложенные покупки могут быть осуществлены в течение следующего года и позже.

Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение России, Китая и Индии создать новую валюту пошатнет финансовую гегемонию США. По его словам, все это похоже на «бунт» против американской финансовой системы. Макгрегор обратил внимание, что в странах Африки, Южной Америки и Азии действия России воспринимают как сопротивление политике Вашингтона.

В минувшем мае в Международном валютном фонде заявили, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара, однако альтернативной ему валюты еще нет.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.