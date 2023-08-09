Банк России отказался от покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила

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Центробанк РФ для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов России, связанных с реализацией бюджетного правила. Об этом сегодня сообщил регулятор.

Отмечается, что ЦБ РФ продолжит проводить связанные с Фондом национального благосостояния операции по продаже иностранной валюты в объеме 2,3 миллиарда рублей в день. При этом отложенные покупки могут быть осуществлены в течение следующего года и позже.

Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение России, Китая и Индии создать новую валюту пошатнет финансовую гегемонию США. По его словам, все это похоже на «бунт» против американской финансовой системы. Макгрегор обратил внимание, что в странах Африки, Южной Америки и Азии действия России воспринимают как сопротивление политике Вашингтона.

В минувшем мае в Международном валютном фонде заявили, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара, однако альтернативной ему валюты еще нет.