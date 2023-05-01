В МВФ заявили, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что альтернативы американской валюте все же пока нет.

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В мире наблюдает постепенный отказ от использования доллара. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Однако, по ее же словам, в ближайшем будущем не будет какой-либо альтернативы американской валюте.

«Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему», - цитирует РИА Новости слова главы МВФ.

Недавно российский президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты совершают ошибку, ограничивая использование доллара из-за сиюминутных соображений. США, по его словам, пилят сук, на котором сидят.

Он также отметил, что Россия не против использования доллара, но ей не дают это делать. Поэтому, когда РФ предлагает использовать юани в расчетах с другими государствами, не собирается посягать на доллар.