Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, КНР и Индия подняли «валютный» бунт против США

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Решение России, КНР и Индии создать новую валюту пошатнет финансовую гегемонию США. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

«Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе - Индия, Китай и Россия», - заявил Макгрегор.

Экс-советник Пентагона добавил, что все это похоже на «бунт» против американской финансовой системы. В странах Африки, Южной Америки и Азии действия России воспринимают как сопротивление политике Вашингтона.

Он обратил внимание, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупнейшие запасы которого находятся в России, КНР и Индии.

В мае в Международном валютном фонде заявили, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара, однако альтернативной ему валюты еще нет.

В июле стало известно, что страны БРИКС планируют ввести новую торговую валюту. Обсуждение этого вопроса предполагается провести на предстоящей встрече объединения в Йоханнесбурге.