Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Космонавтам предстоит переместить с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» переносное рабочее место и протестировать его.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Их цель - подготовить переносное рабочее место на модуле «Рассвет» к перемещению и установить его на модуле «Наука» с помощью манипулятора ERA. Управлять манипулятором будет космонавт Андрей Федяев.
Также космонавты смонтируют экраны микрометеороидной защиты на «Рассвете». Планируется, что Прокопьев и Петелин проработают на внешней поверхности МКС около семи часов.
В мае Прокопьев и Петелин перенесли шлюзовую камеру с «Рассвета» на «Науку». Тот выход в открытый космос стал 67-м для России в рамках проекта МКС и вторым в 2023 году.