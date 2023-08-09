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Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Андрей Аркадьев
18:13 09.08.2023
Космонавтам предстоит переместить с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» переносное рабочее место и протестировать его.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Их цель - подготовить переносное рабочее место на модуле «Рассвет» к перемещению и установить его на модуле «Наука» с помощью манипулятора ERA. Управлять манипулятором будет космонавт Андрей Федяев.

Также космонавты смонтируют экраны микрометеороидной защиты на «Рассвете». Планируется, что Прокопьев и Петелин проработают на внешней поверхности МКС около семи часов.

В мае Прокопьев и Петелин перенесли шлюзовую камеру с «Рассвета» на «Науку». Тот выход в открытый космос стал 67-м для России в рамках проекта МКС и вторым в 2023 году.

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