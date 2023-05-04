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Прокопьев и Петелин перенесли шлюзовую камеру на модуль «Наука» во время выхода в открытый космос

Анна Касаткина
06:34 04.05.2023
Выход в открытый космос стал 67-м для России в рамках проекта МКС и вторым в 2023 году.
Прокопьев и Петелин перенесли шлюзовую камеру на модуль «Наука» во время выхода в открытый космос
© Фото: Пресс-служба Роскосмоса
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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Он продлился 7 часов и 11 минут, сообщили в Роскосмосе.

Во время экспедиции космонавты перенесли шлюзовую камеру с исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторной модуль «Наука».

Прокопьев и Петелин выполнили необходимые технические работы, а затем понаблюдали за переносом камеры с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA (им управлял космонавт Андрей Федяев) и обеспечили ее пристыковку к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». После они подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем.

«Это был 67-й российский (57-й плановый) выход в рамках проекта МКС и второй в 2023 году. Для Сергея Прокопьева он стал пятым выходом в космической карьере, для Дмитрия Петелина - третьим», - уточнили в Роскосмосе.

Ранее в госкорпорации сообщили, что в 2024-2025 годах в России изготовят партию из трех новых скафандров «Орлан» для выходов в открытый космос с российского сегмента Международной космической станции.

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