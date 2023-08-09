Космонавты Прокопьев и Петелин установят на модуле «Наука» переносное рабочее место

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Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин установят на модуле «Наука» переносное рабочее место. Процедуру планируется выполнить во время шестого за время экспедиции выхода в открытый космос.

«Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проведут выход в открытый космос для обеспечения перемещения европейским дистанционным манипулятором ERA переносного рабочего места с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука"», - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Кроме того, космонавты смонтируют на модуле «Рассвет» дополнительные элементы микрометеоритной защиты. Как ожидается, выходной люк будет открыт в 17:45 по московскому времени. Управлять манипулятором изнутри станции будет третий российский космонавт Андрей Федяев. Время выхода в открытый космос может составить до 6 часов 45 минут.