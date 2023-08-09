Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Представитель CNSP заявил, что «террористические элементы, освобожденные французскими войсками, были перегруппированы для планирования нападений».

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Мятежники в Нигере обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны и в атаке на национальную гвардию. Об этом говорится в заявлении Амаду Абдрамана, официального представителя так называемого Национального совета спасения родины (CNSP), размещенном в Twitter/X.

В обращении старший полковник говорит о том, что ситуация в Нигере критически усложнилась из-за вторжения французских вооруженных сил в воздушное пространство страны. По словам Абдрамана, 9 августа около трех часов утра была совершена атака на позиции национальной гвардии Нигера в 30 километрах от Самира.

Представитель CNSP заявил также, что «террористические элементы, освобожденные французскими войсками, были перегруппированы для планирования нападений».

Накануне сообщалось о передвижении элитных частей армии Нигера по направлению к аэропорту в столице страны Ниамее и президентскому дворцу. О назначении этих маневров ничего не известно.

Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, ссылаясь на опасность иностранной интервенции. Сообщалось также, что вооруженные силы Нигера перебросили в столицу страны Ниамей подкрепления для подготовки к возможному военному вторжению.

В минувшее воскресенье истек ультиматум, выдвинутый мятежникам со стороны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки). Страны сообщества требовали освободить законного президента страны и передать власть. Военные Нигера сообщали, что некие две страны Африки и «одна иностранная держава» готовят интервенцию.