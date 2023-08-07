Военные Нигера заявили, что два государства Африки готовят интервенцию

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Два государства Центральной Африки начали предварительное развертывание сил для участия в интервенции в Нигер, сообщает ANP со ссылкой на заявление военных, которые отстранили президента страны от власти. Об этом объявил так называемый Национальный совет по охране Отечества (CNSP).

Любое государство, из которого будут направлены военные действия против Нигера, будет считаться участником операции, предупредил CNSP. Военные власти Нигера утверждают, что, «несмотря на неодобрение населения Нигера и ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки. - Прим. ред.), планирование этой войны было осуществлено».

В пресс-релизе сообщается, что CNSP внимательно следит за подготовкой к этой опосредованной войне. Новые власти в Ниамее заявили также, что принимают «в свидетели общественное и международное мнение».

Позже военные власти Нигера уточнили, что CNSP опасается «скоординированного нападения иностранной державы, ЭКОВАС и террористических групп». Из-за опасности вторжения мятежники закрыли воздушное пространство страны.