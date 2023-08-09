В стране и мире Из-за взрыва в Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды Андрей Аркадьев После взрыва на заводе повреждения получила котельная. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Сергиевом Посаде прекращена подача горячей воды из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе. Как сообщает Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа, была повреждена котельная. Напомним, взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой. Там частная компания арендовала склад и хранила пиротехнические изделия. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря о причинах произошедшего, заявил, что версия об атаке дроном сейчас оперативными службами не подтверждается. По последним данным, пострадали 43 человека. Нескольких пострадавших извлекли из-под завалов на месте взрыва. Экспертное мнение и аналитика