Спасатели с собаками ищут людей под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде

Под руинами могут находиться 5 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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На месте взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде работают кинологи, сообщает МЧС России. Они ищут людей, которые могут находиться под завалами. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, под завалами могут находиться 5 человек.

После взрыва в больницу поступило 43 человека, сообщил глава региона. Шестеро из них попали в реанимацию с ожогами и черепно-мозговыми травмами. Еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. Остальные пострадавшие получили осколочные повреждения средней тяжести.

На месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, сообщил Воробьев. Используется санавиация.

Ранее сообщалось, что к месту взрыва в Сергиевом Посаде прибыли усиленные наряды полиции и специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой. Его арендовала частная компания, сообщил «Звезде» источник в экстренных службах.