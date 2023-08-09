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Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы

Владимир Рубанов
16:34 09.08.2023
Китайский визовый центр открылся в Санкт-Петербурге 8 августа, в Москве - 7 августа.
Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Посольство Китая в России сообщило, что до 31 декабря 2023 года российские туристы освобождаются от снятия отпечатков пальцев при получении однократной или двукратной деловой (М), туристической (L), семейной (Q2), транзитной (G) и командировочной (C) визы.

Эта процедура действует с 9 августа, сообщили в посольстве. Китайский визовый центр открылся в Санкт-Петербурге 8 августа, в Москве - 7 августа. Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что с 1 августа между Россией и Китаем заработают «электронные визы» и планируется запустить первые групповые безвизовые поездки.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что Россия ведет переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. В их числе - государства Латинской Америки и Карибского бассейна, Малайзия и Гонконг.

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