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В МИД РФ рассказали о переговорах с 18 странами по упрощению визового режима

Максим Крюков
04:24 26.07.2022
По словам Ивана Волынкина, переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Китаем, Малайзией и Гонконгом.
В МИД РФ рассказали о переговорах с 18 странами по упрощению визового режима
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Россия ведет переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. Об этом сообщил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами - в настоящее время таковых порядка 18 стран», - сказал он в интервью ТАСС.

Волынкин уточнил, что переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также со странами Азии, такими как Китай, Малайзия и Гонконг.

«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», - рассказал Волынкин.

Кроме того, он отметил, что для граждан иностранных государств в настоящее время созданы достаточно благоприятные условия для въезда на территорию России.

Ранее стало известно, что Финляндия не планирует самостоятельно вводить ограничения на выдачу российским гражданам шенгенских виз. Страна намерена следовать поддержке общей санкционной политики Евросоюза, поэтому данный вопрос должен решаться на уровне ЕС.

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