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Со дня на день начнется безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, уже завершены все необходимые процедуры.

«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут», - цитирует ТАСС слова чиновника.

Максим Решетников отметил, что с 1 августа заработают «электронные визы». К этой дате и планируется запустить первые групповые безвизовые поездки.

Напомним, выступая в середине февраля в Государственной думе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами. Также, по его словам, с еще шестью странами планируется ввести облегченный порядок оформления виз.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства, выступая на «правительственном часе», заявил о провале попыток изоляции России. Это признают даже на Западе. Сергей Лавров отметил, что курс на отстаивание национальных интересов доказал свою эффективность.