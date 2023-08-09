Врач Жемчугов: инкубационный период при заражении корью составляет 2 недели

Заболевание имеет очень высокую степень контагиозности. Чтобы заразиться воздушно-капельным путем, достаточно получить очень малое количество вирусов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ростислав Нетисов, РИА Новости

Корь является инфекционным заболеванием, имеющим очень высокую степень контагиозности. Об этом в беседе со «Звездой» заявил врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, чтобы заразиться воздушно-капельным путем, достаточно получить очень малое количество вирусов. При этом инкубационный период составляет две недели.

«В течение двух недель заболеют все, кто получил вирус, и те, кто не был вакцинирован раньше или не болел», - отмечает Владислав Жемчугов.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве выявили три случая кори у сотрудников оптово-розничного рынка «Садовод». Отмечается, что заболевание обнаружили во время профилактических мероприятий месяц назад.

В торговом комплексе полностью продезинфицировали все помещения. Кроме того, была проведена вакцинация.