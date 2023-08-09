В Москве трое работников рынка «Садовод» заразились корью

В рамках профилактических мероприятий привили 680 человек.

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В Москве выявили три случая кори у сотрудников оптово-розничного рынка «Садовод». Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что организована вакцинация работников.

В рамках профилактических мероприятий привили 680 сотрудников рынка. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация остается на строгом контроле специалистов.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане 83 человека заразились корью. Из числа госпитализированных основная доля - приезжие из Таджикистана.

Более половины заболевших не были привиты. Среди заразившихся есть и дети.