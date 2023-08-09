На рынке «Садовод» в Москве после выявления кори продезинфицировали все помещения

Корь у сотрудников рынка нашли в ходе профилактических мероприятий месяц назад.

© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

После выявления случаев кори у сотрудников на рынке «Садовод» провели необходимые санитарные мероприятия, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу торгового комплекса.

Корь у сотрудников рынка нашли в ходе профилактических мероприятий месяц назад, заявили в пресс-службе. После этого в торговом комплексе полностью продезинфицировали все помещения и вакцинировали сотрудников, у которых не было антител, заверили представители рынка.

Ранее сообщалось, что трое работников рынка «Садовод» в Москве заразились корью. По данным Роспотребнадзора, в рамках профилактических мероприятий привили 680 человек.