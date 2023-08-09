Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой

Частная компания арендовала склад и хранила там пиротехнические изделия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: pressa_sp, VK

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе с пиротехникой, который находился на территории завода. Его арендовала частная компания, сообщил «Звезде» источник в экстренных службах.

По данным источника, из-за горящих обломков после взрыва загорелась машина. Общая площадь горения в ангаре составила 50 квадратных метров.

Людей с территории предприятия эвакуировали. На данный момент известно об 11 пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы. Здание, поврежденное взрывом, исследуют снаружи, внутрь спасатели пока не заходили.