К месту взрыва в Сергиевом Посаде прибыли усиленные наряды полиции и спасателей

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К месту мощного взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде прибыли усиленные наряды полиции и сотрудники МЧС. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Кроме того, на территорию завода, где случилось происшествие, прибыли и специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Напомним, ЧП произошло сегодня в Сергиевом Посаде на территории ангара с пиротехникой. На месте ее сборки, предположительно, и был эпицентр взрыва.

Разбор завалов может занять до 12 часов. Не исключено, что под ними могут находиться люди.